"Военная угроза" со стороны России возрастет из-за наращивания российского военного потенциала в непосредственной близости от Швеции. Такое заявление содержится в ежегодном докладе шведской военной разведки.

Как утверждается в докладе, Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и всего Североатлантического альянса, причем угрозу "серьезную и конкретную".

Военная разведка Швеции отмечает, что Россия совместно с Китаем развивают свои возможности, чтобы "оказывать влияние на Швецию или угрожать ей и шведским интересам с помощью гибридной войны и экономического давления".

При этом представитель НАТО, которого цитирует Politico, заявил, что "пока мы продолжаем инвестировать (в коллективную оборону), можем оставаться на той стороне уравнения, куда Россия не осмелилась бы вмешаться".

Ранее командующий норвежскими Вооруженными силами генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Норвегия не исключает вероятности военного вторжения России на территорию королевства в интересах защиты российских ядерных объектов, расположенных на севере.

Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверял, что наша страна не заинтересована в глобальном конфликте, потому что "мы же не сумасшедшие". Политик подчеркнул, что "мы не были заинтересованы в том, чтобы началась специальная военная операция", поэтому сначала пытались договориться миром.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, скептически высказался о раздуваемых в Европе слухах про "российскую угрозу". Как заверил финский лидер, подобный шум создают люди, не имеющие представления о геополитической и военной стратегии России.