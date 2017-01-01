Оставшаяся сиротой дочь-инвалид Алексея Баталова: "Пока меня не выгнали из дома"

Дочь Мария потеряла отца, легендарного актера Алексея Баталова, в 2017 году, а 6 февраля похоронила мать, артистку Гитану Леонтенко. Теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Маша с детства инвалид. У нее ДЦП. Несмотря на неизлечимую болезнь, из-за которой Баталова передвигается с помощью инвалидной коляски и имеет ограниченные физические возможности, она работает и утверждает, что ей не требуется опека, так как она отдает полный отчет своим действиям и может жить самостоятельно.

Более того, дочь Баталова и Леонтенко намерена оказать помощь людям с аналогичным диагнозом. "Пока меня не выгнали из дома, пока не отобрали компьютер, пока есть юрист, я буду помогать таким же людям, как я. Анна Ахматова — мой пример", - заявила Мария Баталова на шоу "Пусть говорят".

Женщина общается посредством компьютера. Она печатает при помощи специального устройства, которое прикрепляется к голове.

Отметим, что у Марии есть старшая сестра Надежда, которая родилась в первом браке Алексея Баталова. Родственницы поддерживают отношения.

