Минцифры пообещало пока не блокировать Telegram в зоне СВО

Многочисленные факты подтверждают, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы. Такое заявление сделал в среду, 18 февраля, министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Как подчеркнул политик, такие подтверждения поступили от российских правоохранительных органов, причем "если раньше это все-таки носило эпизодический характер, то сейчас это носит уже такой систематический характер".

Шадаев заявил, что в начале специальной военной операции "Telegram рассматривался как такой достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные". Однако затем подтвердилось, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил".

Глава Минцифры пообещал, что принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО. Однако российские власти надеются, что со временем ВС России смогут перестроиться и перейти на отечественные сервисы, цитирует Шадаева "Интерфакс".

Использование Telegram российскими бойцами в зоне СВО ранее назвал важнейшим фактором, не позволяющим блокировать мессенджер, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он утверждал, что "ребята, которые кровь проливают, — у них единственная связь с родными и близкими" и "возможность общаться с родными и близкими через ТГ-каналы". Политик требовал не лишать военных мессенджера, который "помогает им бить врага и сохранять свою жизнь" и предупреждал власти, что "смерть каждого бойца, который погиб из-за такого "замедления", будет на вашей совести".

В Кремле между тем скептически отнеслись к предположению о том, что замедление Telegram окажет влияние на качество связи российских бойцов в зоне СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не поверил в то, что "фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram", поскольку "представить себе такое трудно и невозможно".