ФАС опровергла изменение тарифов на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в среду, 18 февраля, встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским.

Как сообщает пресс-служба кабмина, участники встречи поговорили про контроль за ценами на социально значимых товарных рынках, стоимость жизненно необходимых лекарств и экономическую обоснованность тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Мишустин напомнил, что контроль тарифов – одна из приоритетных задач ФАС.

Шаскольский уточнил, что с 1 января 2026 года в России прошла корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений не было, в том числе повышения тарифов на "коммуналку".

Глава ФАС пообещал, что при появлении иной информации антимонопольщики проведут необходимые проверки в регионах предпримут меры реагирования.

Ранее в Госдуме потребовали запретить повышение платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства до 1 марта 2028 года. Один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что благодаря реализации данной меры удастся стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику.

К теме подорожания "коммуналки" обращался и глава государства Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей. Вместо этого "необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации".