США изучают вопрос снятия антироссийских санкций

В США подготовили сценарии возможной отмены санкций против России.

На этим вопросом сверхурочно работали юристы прошлым летом, пишет газета The Economist. Тема была поднята после того, как президент США Дональд Трамп надавил на Украину с целью начала мирных переговоров.

"Значительная часть подготовительной работы уже проделана", - сообщил собеседник издания.

При этом Европа не спешит снимать наложенные ею антироссийские санкции. Собеседники The Economist в дипломатических кругах утверждают, что ЕС не готов это делать даже под давлением Трампа.

Не исключено, что американскому президенту придется искать поддержку у других стран в этом вопросе.

Ранее страны ЕС не пришли к единому мнению относительно 20-го пакета санкций. В частности, Греция и Мальта выступили против полного бойкота предоставления услуг по транспортировке нефти из России.