В ОП прошла торжественная встреча курсантов военных вузов столицы

В преддверии Дня защитника Отечества в Общественной палате прошла торжественная встреча слушателей и курсантов высших военных учебных заведений столицы.

Центральным событием мероприятия стала церемония чествования молодых офицеров - участников специальной военной операции.

"Мы с гордостью сегодня говорим об участниках специальной военной операции. О наших ребятах, девчатах, которые в трудное время несут достойно честь нашей страны. В тяжелейших условиях выполняют свой воинский долг. И мы низко кланяемся сегодня перед павшими и в годы Великой Отечественной войны, и в различных военных конфликтах", - отметил Александр Каньшин, член Общественной палаты РФ, председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил.