В Москве стартовал международный форум "Технологии и безопасность"

Настоящее и будущее цифровой трансформации, решения, которые обеспечивают промышленный суверенитет России, обсуждают в Москве. В столице стартовал международный форум "Технологии и безопасность".

Свои уникальные разработки представляют десятки компаний. Диапазон продукции широчайший - от комплексных охранных систем до программного обеспечения для защиты данных.

В рамках деловой программы форума запланированы более десятка конференций. Участники - представители власти, предприниматели, эксперты и разработчики - обсудят актуальные вопросы в сфере безопасности, в том числе внедрение искусственного интеллекта для предотвращения различных угроз.