Песков объяснил нежелание вмешиваться в ситуацию с блокировкой Telegram

Кремль не занимается вопросами блокировки интернет-платформ. Об этом напомнил в среду, 18 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель администрации главы государства, тема потенциальной блокировки Telegram, как и всех других мессенджеров, находится в компетенции Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

Ранее пошли слухи о том, что Telegram будет окончательно заблокирован в России к 1 апреля. В профильном думском комитете вслед за этим заявили, что это, судя по выбору даты, явная шутка. Не исключено, что "определенные дополнительные ограничения к Telegram к этой дате могут быть применены", хотя и без окончательной блокировки.

В Минцифры напомнили, что парламентарии "сами в свое время поддержали закон о приземлении", за нарушение которого и ограничивается работа Telegram. Игнорирование мессенджером требований об удалении противоправной информации — это "150 тысяч преступлений", которые "имеют процессуальных статус, идут разбирательства".