В Коммунарке появится настоящий городской оазис

На севере Москвы местные жители изучают обновлённый спорткомплекс "Дмитровский". Который открылся совсем недавно. Теперь это настоящий многофункциональный центр. Где можно заниматься различными видами спорта. В том числе черлидингом, художественной гимнастикой и тхэквондо. А вот в Коммунарке скоро появится настоящий городской оазис.

Пока здесь шумит болгарка и стучат молотки, но уже скоро зазвенит тишина, прерываемая лишь плеском воды. В Коммунарке продолжается строительство уникального термального комплекса. Отдыхать тут можно будет и душой, и телом, оставляя снаружи городскую суету.

"Всё как бы архитектурное пространство максимально мы интегрируем в природу. И цвета такие спокойные естественные и природные материалы. Формат городского курорта, где всё полностью воздействует, помогает для максимально быстрой перезагрузки нервной системы", - рассказала Майя Звягинцева, директор по продукту сети отелей и термальных велнес-комплексов.

Внутри разместятся не просто бассейны, а настоящий термальный "город". Флоатинг-зона, банный комплекс с ледяной купелью и соляной пещерой. А спортсменов ждёт тренажёрный зал, залы для групповых занятий и массажные кабинеты.

"Здание комплекса 5600 квадратных метров, два надземных этажа, один подземный. В настоящий момент завершены работы по монолиту, далее будем приступать к кровле, кладка стен и благоустройство. Здесь будет находиться физкультурно-оздоровительный комплекс, объединяющий в себя термальную зону, фитнес зону и оздоровительную зону", - пояснил Алексей Буланин, руководитель службы технического заказчика объекта строительства.

В Бирюлёве Западном популярностью пользуется спорткомплекс "Пингвины"

И пока в Коммунарке строители только возводят стены, на юге Москвы хоккеисты уже вовсю тестируют лёд. Спорткомплекс "Пингвины" в Бирюлёве Западном после комплексной модернизации обеспечил местных жителей одной из лучших ледовых площадок в округе.

"Была до этого коробка 60 на 30. Сейчас она стала 60 на 26. За счёт этого мы выиграли место зоны для ОФП. То есть полноценная зона ОФП и для бросковой зоны. Что касается ледовой площадки, плюс ещё огромный это современная система водоподготовки. То есть это быстрый современный качественный лёд", - отметил Александр Грачёв, директор спортивной школы "Пингвины".

Обновили не только арену, но инженерные системы, фасад, кровлю и остекление. Помимо воспитанников Московской академии хоккея, здесь тренируются и просто любители. "Пингвины" стали спортивным центром района.

Спорткомплекс "Дмитровский" объединяет 25 видов спорта

На севере столицы тоже не отстают. После реконструкции спорткомплекс "Дмитровский" превратился в многофункциональный центр. Главный упор - на универсальность.

"У нас 25 видов спорта. И здесь тренируются у нас такие виды как: черлидинг, художественная гимнастика, единоборства, это теквандо, карате. И сюда ходят более 300 наших учащихся. Мы всегда открыты, двери нашего заведения для жителей этого района", - отметила Инна Гинкевич, директор московской комплексной школы допобразования олимпийского резерва "Север".

В распоряжении спортсменов – три зала. Уже скоро здесь откроются секции по футболу, современным танцам и йоге. Спрос большой, жители Дмитровского района давно просили центр, где можно заниматься всей семьёй. И открытие подобных объектов - одна из приоритетных задач развития города. Сегодня в Москве построено более 350 современных ФОКов. Помимо этого, активно восстанавливают типовые комплексы, которые появились еще в советское время. Главная цель - доступный спорт в шаговой доступности.