Украшения стоимостью более 18 млн рублей нашли при досмотре во "Внуково"

Незадекларированные украшения стоимостью в восемнадцать с половиной миллионов рублей нашли внуковские таможенники у иностранки.

Пять колец с крупными камнями лежали в багаже у женщины. Украшения отправили на экспертизу, которая показала, что они изготовлены из сплава золота и платины высокой пробы и инкрустированы настоящими брильянтами. Драгоценности сотрудники нашли при досмотре пассажиров, прилетевших в Москву из Дубая

"Незадекларированные товары были обнаружены в багаже 33-летней гражданки Азербайджана, прибывшей из Дубая. Женщину таможенники остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В чемодане у пассажирки инспекторы обнаружили пять колец из белого металла со вставками из камней. Товар изъят. Возбуждено уголовное дело", - сообщила Евгения Сивакова, пресс-секретарь Внуковской таможни.