Система видеонаблюдения ЦОДД стала распознавать еще два опасных сценария

Система видеонаблюдения ЦОДД научились видеть ещё два сценария, которые могут быть потенциально опасными на дороге.

Более 1,5 тысяч умных камер, установленных на ключевых магистралях и в тоннелях, теперь фиксируют не 13, как ещё недавно, а уже 15 возможных инцидента.

В режиме 24/7 они следят за участками, где проводят дорожно-ремонтные работы. Также от нового алгоритма не скроются опасные манёвры велосипедистов и электросамокатчиков. Получив сигнал о нарушении, система передаёт данные в Ситуационный центр ЦОДД.

"В первом случае специалисты выводят предупреждение на ближайшее табло о работах на полосе движения, чтобы водители заранее снизили скорость и внимательно проезжали участок. В случае, если камеры обнаружили велосипедиста или самокатчика на проезжей части, из центра оперативно оповещают дорожный патруль и ГАИ", - рассказал Иван Бадиков, главный специалист Дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД.