В московской больнице №52 применяют новый метод лечения аритмии

Новый метод лечения аритмии в стационаре больницы №52 пациенты испытали на себе и сейчас уже готовятся к выписке. Для взрослого человека норма сердцебиения - 60-80 ударов в минуту. Про аритмии показатель может доходить до 140, как при беге. Износ сердца колоссальный. Но врачи нашли решение.

Пациента погружают в общий наркоз перед проведением новейшей операции. Тот случай, когда врачи борются с замиранием сердца, мерцательной аритмией. Её ещё называют фибрилляцией. Созвучие с аппаратом для запуска работы органа дефибриллятором неслучайно. Только при заболевании электрические разряды в тело запускает сердце.

"Основная опасность фибрилляции предсердий – это кардиоэмболические инсульты. Тяжелые инвалидизирующие состояния, которые являются непосредственным патогенезом", - пояснил Юрий Гуляев, врач кардиолог-аритмолог МКНИЦ Больницы №52.

Нарушенный сердечный ритм - следствие образования рубцовой ткани на месте клеток, проводящих импульс. Сокращения становятся нерегулярными. Налаживают частоту, вводя в сердце электрический катетер. Особо впечатлительным боятся не стоит: крови не будет

"Через небольшие проколы кожи мы вводим инструменты по сосудам в полость сердца. Потому что операция проводится по эндовоскулярной методике для того, чтобы избежать больших разрезов, избежать доступа через рёбра или через грудину", - отметил Максим Горев, аритмолог МКНИЦ Больницы №52.

Лассо с пятью электродами на конце - инструмент российского производства, в руках врача завивается в нужном направлении и попадает в самое сердце. Катетер при помощи тока разрушает ткани, провоцирующие нарушения сердечного ритма. Усовершенствованный метод лечения позволяет проводить операцию с минимальными рисками и менее чем за 20 минут.

"Выполняли операции по поводу нарушения ритма с помощью радиочастотной и криоболонной аблации. Эти операции были несколько более длительными и сопровождались более высоким риском осложнений. Сейчас операция выполняется с такой же эффективностью, но значительно быстрее, проще и более безопасно", рассказал Максим Горев.

Электропорация в больнице №52 применяется с декабря прошлого года и уже наладила сердечный ритм 40 пациентам. Это первое медучреждение в Москве, где услуга доступна по полису ОМС.