Кремль опроверг проведение новых ядерных испытаний

Россия и Китай не проводили ядерных испытаний. Об этом заявил в среду, 18 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля опроверг заявление американских властей о наличии данных, согласно которым в Китае в июне 2020 года якобы осуществлялись подземные ядерные испытания.

Как напомнил Песков, "мы слышали много ссылок на некие испытания", причем "упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай". В действительности ни Москва, ни Пекин никаких ядерных испытаний не проводили.

Утверждения из Вашингтона, подчеркнул пресс-секретарь президента России, также были решительно отвергнуты представителем КНР, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков и глава МИД России Сергей Лавров подчеркивали, что президент Владимир Путин не поручал возобновлять ядерные испытания — он лишь велел "проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний".

Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность совместно с Соединенными Штатами "подумать над всеми вопросами стратегической стабильности". Политик уточнил, что именно американская сторона предлагала вынести на обсуждение соответствующие аспекты.