Волочкову сняли в пикантной позе с мужчиной прямо в больничной палате

На днях Анастасия Волочкова вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома. Несмотря на травму, Анастасия полна планов. Уже в начале марта она намерена выйти на сцену, хотя ей в клинике и рекомендовали выдержать паузу в течение восьми недель.

Однако балерина не хочет следовать рекомендациям медиков. Волочкова хоть и передвигается пока с опорой, но уже вся в творчестве. При этом она зорко следит за новостями, которые муссируются вокруг нее. Например, появилась информация, будто клиника, где оперировалась артистка, на самом деле весьма посредственная, да еще и принимает для лечения бомжей.

Анастасия прокомментировала эти данные. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" балерина опровергла эту информацию, однако заявила, что не станет называть сумму, которую заплатила за операцию, профессоров и стационар.

Зато Волочкова опубликовала фотографию, на которой предстала в вертикальном шпагате и с мужчиной, поддерживающего ее ногу. В такой пикантной позе вместе с человеком, лицо которого артистка спрятала за смайликом, Анастасию и сфотографировали прямо в больничной палате.

"Профессор после операции пришел в палату и был удивлен, когда я в его присутствии и под контролем стала делать вертикальный шпагат, проверяя, не исчезла ли растяжка, которую я развивала годами труда", - пояснила Волочкова.

