Переговоры между Россией, США и Украиной завершились. Это подтвердил в среду, 18 февраля, руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Как уточнил Мединский, переговоры были тяжелыми, но деловыми и продолжались около двух часов. Днем ранее общение длилось примерно шесть часов.

Политик отметил, что новый раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта состоится в ближайшее время, сообщает РБК.

Перед этим предводитель киевского режима Владимир Зеленский написал в соцсетях, что в первый день переговоров в Женеве, 17 февраля, стороны сосредоточились на обсуждении "по военным и военно-политическим вопросам", а 18 февраля в повестку добавили "гуманитарное направление, а именно — шаги по обмену военнопленными и освобождению гражданских лиц".