Москвичам рассказали, когда завершится период холодной погоды

Постепенно период холодной погоды в столичном регионе приблизится к концу, ощутимого повышения температуры можно ожидать уже 22-23 февраля. Об этом рассказала в среду, 18 февраля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как уточнила эксперт, самым ненастным днем недели будет четверг, 19 февраля, из-за обильнейшего снегопада. Затем "снег уже будет приобретать категорию "небольшой", 22 февраля не ожидается существенных осадков. В День защитника Отечества, 23 февраля, вновь местами пройдет небольшой снег.

Воскресенье, 22 февраля, будет самым комфортным днем: будет проглядывать солнце, дневная температура составит три-восемь градусов ниже нуля. В праздничный понедельник, 23 февраля, столбики термометров будут показывать минус один-шесть градусов, что уже близко к климатической норме, сообщает РИА Новости.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала, ждать ли повторения февральской оттепели. Она предупреждала, что "тепло у нас до конца февраля не просматривается, что называется".

Между тем жителей Московской области и целого ряда других российских регионов предупредили, что скорая весна готовит им неприятный и даже опасный сюрприз: половодье. "Большая вода" с приходом весеннего тепла ожидается в Тульской, Орловской областях, Рязанской, Смоленской и Калужской областях, в Крыму, на Алтае и на Камчатке.