Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Криничное Запорожской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны России в среду, 18 февраля.

Как уточнило оборонное ведомство в своем Telegram-канале, бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинская армия потеряла до 345 военнослужащих.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области.

При этом нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье Сумской области.

Тем временем российские бойцы продолжают демонстрировать яркие пример отваги и мужества. Сержант Сергей Филиппов подвозил продовольствие и боеприпасы мотострелкам на линию боевого соприкосновения и подвергся атаке вражеских ударных БПЛА. Несмотря ни на что, Филиппов сумел своевременно доставить груз, а также эвакуировать тяжелораненого военного в безопасное место и спасти ему жизнь.

Силу и опыт российской армии признают даже в недружественных России странах. Президент Латвии Эдгар Ринкевич отмечал, что западные страны должны со всей серьезностью относиться к России, учитывая ее военную мощь.