В России предложили продлить "гаражную амнистию"

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. Об этом стало известно в среду, 18 февраля.

Авторами соответствующих поправок в законодательство выступили сенатор Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Политики предлагают пролонгировать действие упрощенного порядка регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, ссылаясь на доказанную эффективность механизма "гаражной амнистии", сообщает ТАСС.

В августе 2025 года глава Росреестра Олег Скуфинский докладывал председателю правительства Михаилу Мишустину о том, что уже 650 тысяч объектов оформили в России по "гаражной амнистии".

Проекты "дачной" и "гаражной" амнистии реализуются по поручению президента России Владимира Путина. Если прежде граждане годами не могли оформить свое имущество надлежащим образом, то теперь в этой сфере наводится порядок.