Антон Гусев из "Дома-2" получил срок за смертельную аварию

Сегодня, 18 февраля, в Красногорском суде Москвы состоялось заседание, в котором рассматривалось дело бывшего участника скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Антона Гусева.

В конце 2024 года Антон Гусев устроил автомобильную аварию, в результате которой погиб человек. В итоге суд приговорил его к двум годам тюрьмы условно, передает Starhit.

Тогда бывший участник телестройки превысил скорость и наехал на стоящий автомобиль, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице. Уточняется, что уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Тогда Антон Гусев полностью признал вину, раскаялся, возместил материальный ущерб и моральный вред.

"После совершенного ДТП вызвал сотрудников полиции и скорую помощь, оказывал первую медицинскую помощь пострадавшему в ходе ДТП, активно содействовал следствию, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка", - уточнили в суде.

Кроме того, что Антону Гусеву дали условный срок, его лишили на два года водительских прав.

