Словакия пригрозила замерзающей Украине прекратить поставки электроэнергии

Словакия может прекратить поставки электроэнергии на Украину из-за прекращения доставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом предупредил в среду, 18 февраля, словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Как отметил Фицо, если главе киевского режима Владимиру Зеленскому "кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии".

Недовольство словацкого политика вызвали проволочки со стороны Украины в ремонте "Дружбы", по которой российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Фицо обвинил Киев в "политическом шантаже".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Украина устроила энергетический шантаж в отношении государств Европейского союза. Представитель Кремля также согласился с утверждением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть стала предметом шантажа.

Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар подчеркнул, что Братислава ограничится поставками гуманитарной помощи и поддержкой дипломатических усилий по урегулированию конфликта.