Германии не следует задумываться о собственном ядерном оружии. Такое заявление сделал в среду, 18 февраля, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Политик напомнил, что Берлин подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, из которого "нельзя быстро выйти". Зато в качестве альтернативы можно рассмотреть идею заключения с Парижем соглашения о совместном использовании атомных бомб.

Как отметил Мерц, еще президент Франции Шарль де Голль предлагал первому канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру "спрятаться" под французский "ядерный зонтик", потом это предложение еще не раз повторяли. Однако пока германская сторона не соглашалась, цитируют главу правительства ФРГ "Известия".

Ранее источники рассказали, что европейские государства, на территории которых размещено американское ядерное оружие, ведут тайные переговоры о создании собственных средств ядерного сдерживания. Уточняется, что это страны, расположенные недалеко от России.

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик отмечал, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.