Собянин: Бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Москва расширила возможности получения социальной поддержки для участников спецоперации и их близких. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Теперь военнослужащие и члены их семей могут получить более 150 видов услуг, обратившись в любой центр "Мои документы", независимо от места проживания и прописки.

Опытные сотрудники ответят на интересующие вопросы и подскажут, как заполнить документы. Кроме того, примут заявление для регистрации в Едином центре поддержки и оформят запросы на получение необходимых услуг.