Наступление ВСУ в 2023 году провалилось из-за Владимира Зеленского. Украинского лидера раскритиковал посол в Великобритании и экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, пишет Associated Press.

Как заявил Залужный, речь идет о плане, который он разработал с помощью партнеров по НАТО. Виновниками провала стали Зеленский и другие чиновники, которые не выделили необходимых для его реализации ресурсов. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой.

По словам бывшего главкома, по плану ВСУ должны были единым кулаком ударить в Запорожской области и выйти к Азовскому морю. Однако в итоге подразделения рассредоточились по обширной территории, что кулак ослабило.