Названа настоящая причина, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон терпеть не могут Беатрис и Евгению

Уильям и Кейт никогда открыто не враждовали с принцессами Евгенией и Беатрис, поэтому считалось, что между ними теплые отношения. Когда после публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна наследник короля пригрозил лишить сестер титулов, многие были шокированы. Появились невообразимые слухи о вражде между Уэльскими и Йоркскими. Поговаривают, что Кейт и Уильям терпеть не могут Беатрис и Евгению.

Но на самом деле никакой вражды нет. "Принц и принцесса Уэльские, похоже, не особенно близки ни с одной из сестер. У них не так уж много общего", — сообщил источник королевской семьи Daily Mail.

Даже после публикации файлов Эпштейна, которые показывают, что принцессы знали о связи родителей с финансистом, Уильям продолжает общаться с сестрами. Так, будущий король Британии принципиально приглашает Беатрису, Евгению и других кузенов помогать ему проводить ежегодный садовый прием в Букингемском дворце. Однако в ближайший круг звать кузин Уильям не спешит.

Принц Уэльский не доверяет сестрам, еще и потому, что они близки с Гарри и Меган Маркл. Беатрис и Евгения даже были в гостях у герцогов Сассекских в США.

"Мы знаем, что сестры, особенно Евгения, поддерживали дружеские отношения с Сассекскими. Поэтому неудивительно, что Кэтрин, по всей видимости, проявляла осторожность в отношениях с ними. Перед сестрами стоит огромный вызов: они счастливы замужем, строят собственные карьеры, но при этом явно хотят активнее заниматься благотворительной деятельностью как принцессы. Однако их родители оказались в эпицентре очень серьезного скандала, который может иметь по-настоящему катастрофические последствия", — пояснил королевский биограф Ричард Фицвильямс.

Хотя Эндрю, отец принцесс, был лишен титулов и выселен из 30-комнатного особняка Royal Lodge из-за скандала, Беатрисе и Евгении позволили сохранить титулы, и в прошлом году они присоединились к королевской семье на рождественских торжествах в Сандрингеме. Это показывает, что Уильям хоть и не доверяет кузинам, все-таки не испытывает к ним ярких негативных эмоций.