Вот о чем онколог предупредил страдающую раком Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа, известного режиссера Тиграна Кеосаяна, столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили онкологическое заболевание. Журналистка уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии.

Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего. Так, она уже лишилась волос, а ее фигура изменилась. Об этом рассказала сама Маргарита Симоньян в своем официальном телеграм-канале.

"Худобы никакой нет — наоборот, я поправилась на пять килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу скинуть. Волосы выпали по той же причине", - сообщила журналистка.

Кстати, поначалу Симоньян пыталась маскировать стремительно выпадающие волосы париками, но постепенно смирилась.

Ранее она отметила, что ее заболевание носит "ураганное течение", поэтому "и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы". Многочисленные подписчики пожелали Симоньян скорейшего выздоровления.

