Венгрия оставила Украину без дизельного топлива

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину. Об этом рассказал в среду, 18 февраля, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как подчеркнул политик, Венгрия не возобновит прерванные поставки до тех пор, пока не начнется подача нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает "Коммерсантъ".

С 27 января остановлена поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и в Словакию. Словацкий премьер Роберт Фицо обвинял украинскую сторону в намеренном затягивании ремонта трубопровода — Киев использует это как инструмент политического шантажа.

Тем временем венгерская компания MOL заключила первые контракты на поставки нефти из России морским путем в Хорватию для последующего транзита в Венгрию, рассказал Петер Сийярто.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявлял, что Украина является врагом Венгрии, потому что требует от Евросоюза отказаться от поставок российских энергоносителей. Конкретно у венгерского населения в случае отказа от ресурсов из России затраты увеличатся как минимум на 8% в год.