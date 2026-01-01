В Госдуме предложили удвоить взнос по военной ипотеке для участников СВО

В рамках мер поддержки участников спецоперации нужно применять двойной коэффициент при начислении накопительного взноса по военной ипотеке. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Накопительный взнос по военной ипотеке — это сумма, которую государство ежегодно перечисляет на индивидуальный накопительный счет военнослужащего. В 2026 году размер такого взноса составляет 411 184,9 рубля. Первые три года использовать средства нельзя, далее военнослужащий должен принять решение: продолжить копить деньги либо использовать уже имеющиеся средства для приобретения жилья, в том числе в качестве первоначального взноса по ипотеке.

В обращении к министру обороны Андрею Белоусову Леонид Слуцкий предложил вдвое увеличить суммы накопительного взноса за каждый месяц нахождения военнослужащего в зоне СВО.

Парламентарий подчеркнул, что важно создать приоритетные условия по жилищному обеспечению для участников спецоперации — такая мера соцподдержки будет реально ощутима для бойцов и их семей, сообщается в Telegram-канале ЛДПР.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин сообщал, что молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья. Величина такой выплаты составляет примерно треть стоимости недвижимости — дома или квартиры в новостройке, строительства частного дома.

Президент России Владимир Путин, встречаясь 17 февраля с главой Ингушетии, подчеркивал: работа по поддержке участников СВО должна быть налажена системно, а главы регионов должны взять под личный контроль заботу о семьях бойцов.