Работа делегаций во второй день переговоров по Украине началась, как и было запланировано, в 11 утра по Москве. Беседа была напряженной и продлилась около двух часов. К прессе вышел глава нашей переговорной группы Владимир Мединский: "Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время".

Загадочная закрытая встреча Мединского

После завершения официальной части Владимир Мединский провел дополнительную встречу. С кем именно он беседовал - не уточнил. Переговоры проходят в максимально закрытом режиме. Накануне журналистам для протокольной съемки разрешили сделать лишь фото. Сегодня и этого не позволили. О чем велся разговор - можно только предполагать. Издание Axios предполагает, что темами стали территориальный вопрос и вывод украинских войск из Донецкой области. Украинская сторона якобы согласна на это пойти, но требует от Москвы отвод армии на эквивалентное расстояние. Для России подобное неприемлемо.

Оценки украинской стороны

Украинская сторона на брифинге по итогам двухдневного раунда пыталась сосредоточиться на позитивных моментах.

"Прогресс налицо, но на данном этапе детали не могут быть раскрыты. Следующим шагом является достижение необходимого уровня консенсуса для представления разработанного проекта договора для рассмотрения президентами", - сказал Рустем Умеров.

Изданию Axios Владимир Зеленский даже хвастливо заявил, что уже поручил своему окружению начать организацию его встречи с Владимиром Путиным. Киеву не нравится, что Вашингтон, по их мнению, давит на украинскую сторону сильнее, чем на российскую. Как пишет западная пресса, американцы предложили не только вывести ВСУ из Донбасса, но и сделать эту демилитаризованную территорию "свободной экономической зоной".

На чьей стороны Америка?

Спецпредставитель США Стив Уиткофф накануне заявил о "значимом прогрессе" переговоров.

"Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", - указал он.

Американцы в Женеве - не только модераторы встречи России и Украины. В Швейцарии они проводят и переговоры с иранцами. И судя по тому, как они строят свой рабочий график, для действующей администрации президента США Иран явно важнее. Тут же кружат, как акулы, европейцы - хотя их делегацию никто не включал в группу по украинскому урегулированию. Известно, что минувшей ночью представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии встречались с делегатами из Киева.

Предварительные итоги

Этот раунд трехсторонней встречи России, США и Украины завершен. Наша делегация задерживаться в Женеве не планирует. Переговорную группу ждут в Москве с докладом.