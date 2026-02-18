Стало известно о тайных переговорах США с внуком Кастро

Вашингтон ведет тайные переговоры с внуком бывшего лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро. В Белом доме считают, что именно Рауль Гильермо Родригес Кастро принимает решения на острове, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, переговоры ведет госсекретарь США Марко Рубио. Контакты проходят в обход официальных каналов связи с кубинским правительством. Это показывает истинное отношение администрации президента США Дональда Трампа к 94-летнему Кастро.

Глава МИД России во время переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей обратился к США. Сергей Лавров призвал Вашингтон воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.