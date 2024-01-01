Антона Гусева из "Дома-2" нашли в туалете после оглашения приговора за смертельное ДТП

В ноябре 2024 года Антон Гусев стал виновником смертельного ДТП. Бывший участник "Дома-2" не справился с управлением автомобилем и влетел в стоявшую на дороге машину. Водитель второго авто погиб. Лишь спустя полтора года звезде телестройки вынесли приговор.

Выпускник "Дома-2" получил два года условно. Гусев не высказывается о произошедшем. После суда Антона нашли в общественном туалете. Экс-участник реалити делал там селфи с зеркалом. Один из кадров, снятых в уборной, Гусев разместил на своей странице в соцсети, сопроводив песней "Слава Богу".

Поклонники Антона решили, что таким образом он поделился эмоциями от пережитого. Возможно, бывший муж Жени Феофилактовой и Вики Романец радуется, что отделался условным сроком и лишением водительских прав.

Суд вынес столь мягкое наказание, так как Антон полностью признал вину и раскаялся, а после сотрудничал со следствием, возместил материальный и моральный ущерб семье погибшего.

"После совершенного ДТП вызвал сотрудников полиции и скорую помощь, оказывал первую медицинскую помощь пострадавшему в ходе ДТП, активно содействовал следствию, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка", — рассказали в суде.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>