Мединский в закрытом режиме провел переговоры в Женеве, с кем - неизвестно

Помощник президента России Владимир Мединский в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры в гостинице InterContinental в Женеве перед отъездом в аэропорт. Об этом сообщают ТАСС и "Известия" со ссылкой на источники.

При этом с кем именно была встреча - не уточняется.

17 и 18 февраля в Женеве состоялся третий раунд мирных переговоров с участием делегаций России, Украины и США. Мединский возглавлял российскую делегацию.

После окончания второго дня переговоров помощник президента России заявил, что диалог был тяжелым, но деловым. И добавил, что в ближайшее время переговоры продолжатся.