Американцы признались в "жесткой любви" к Европе

Соединенные Штаты относятся к Европе жестко, но с любовью. Такая жесткая любовь нужна Евросоюзу, она поможет ему обзавестись сильной армией, сильной энергетической системой и сильной экономикой. Это сделает Европу более мощным и подходящим союзником для Америки, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью AFP.

По словам американского министра, Европа все еще может рассчитывать на США как на надежного союзника - несмотря на напряженность в их отношениях из-за Гренландии. Райт признал, что президент США Дональд Трамп ведет очень агрессивную политику. В то же время, реальной возможности вторжения США в Гренландию никогда не было.

В Белом доме 31 января объявили старт переговоров о дальнейшей принадлежности Гренландии. В Вашингтоне выразили надежду на заключение хорошей сделки как для США, так и для Европы.