Собянин объявил о начале нового этапа строительства моста в Мневниковской пойме

Строительство пешеходного моста в Мневниковской пойме вышло на новый этап, работы идут параллельно на двух берегах. Об этом сообщил в своем канале Сергей Собянин в своем канале.

По словам главы города, строители уже отсыпали искусственные полуостровки на обоих берегах, устроили свайные фундаменты опор арок. Стартовало сооружение технологических мостов.

На финальном этапе будет смонтирована вантовая система моста, демонтированы вспомогательные сооружения, появятся тротуары и пешеходные дорожки.

