Макрон раскрыл свое отношение к свободе слова: "Полная чушь"

Полной чушью назвал свободу слова президент Франции. Эммануэль Макрон считает, что она ничего не стоит, если ведет от одной ненавистнической речи к другой. По мнению французского лидера, в обществе должен существовать своего рода общественный порядок, который позволит избежать расизма и проявлений ненависти к людям.

Рассуждая о состоянии НАТО, президент Франции сравнил альянс со "спинальной лягушкой", у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной. Как сообщает издание Express, с таким заявлением Макрон выступил во время ужина в Елисейском дворце с представителями французских технологических компаний.

Макрон ранее уже заявлял о "смерти мозга" НАТО. В ноябре 2019 года французский лидер указал на то, что НАТО полностью утратило координацию внутри союза. Тогда он призывал Европу возобновить диалог с Россией, чтобы избежать "большой ошибки".