Волочкова готовится к рождению ребенка от молодого любовника: "Это будет самый красивый малыш"

Анастасия Волочкова уже больше года в отношениях с 27-летним танцором Марчелом Абабием. Балерина за это время успела три раза свозить своего партнера на Мальдивы.

"Нас с Марчелом связывает дружба и близкие отношения. Он мой замечательный партнер по сцене, ставит прекрасные хореографические композиции", — заявила экс-прима Большого театра.

Многие осуждают Волочкову за роман с мужчиной, который на много лет ее младше. Сама же балерина считает, что ей просто завидуют.

"Да, наш дуэт именно в жизни вызывает большой резонанс. Кто-то завидует, что нам хорошо вместе. А кто-то осуждает, что я встречаюсь с молодыми людьми. Но если я вызываю у них интерес, значит, с моей сексуальностью все в порядке. Моя стройность и внешний вид могут дать фору молодым девушкам. Мне хорошо с молодыми мужчинами, интересно с ними. А Марчелу интересно со мной", — ответила она хейтерам.

Волочкова не скрывает, что замуж за Марчела не собирается. Но при этом балерина не прочь родить от молодого возлюбленного. "У меня очень сильные гены. Пусть это прозвучит нескромно, но от кого бы я ни родила ребенка, это будет самый красивый малыш. А тут вообще история, когда два красивых и сексуальных человека соединяются вместе", — рассуждает Анастасия.

О своей готовности снова стать мамой балерина сообщила Марчелу. Мужчину это не испугало. "Я уверена, что у нас с Марчелом может получиться уникальный ребеночек. Поэтому я сказала ему: "Вообще не хочу больше детей. Но от тебя бы родила!" Конечно, Марчелу было приятно это услышать. Он сразу заулыбался, сказал: "Хорошо! Мы поговорим об этом дома!"" — цитирует Волочкову "Комсомольская правда".