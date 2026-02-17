Россия и США обсуждают план "величайшей сделки", которую предложила Москва Вашингтону. По данным журнала The Economist, проект подготовил Совет безопасности России еще в августе 2025 года, перед саммитом на Аляске. Глава киевского режима Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что сумма сделки, которую он называет "пакетом Дмитриева" - 12 триллионов долларов.

Как сообщает издание, первый блок предложений – финансовый: Россия может разрешить американским компаниям выкуп переданных ранее местному менеджменту активов объемом около 60 миллиардов долларов. Вторым важным аспектом, якобы, может стать доступ к ресурсам Арктики и Крайнего Севера – в том числе к сделкам по продаже арктической нефти и газа и проектам центра обработки данных с ядерным реактором и тоннелем под Беринговым проливом.

Зеленский заявил, ссылаясь на данные разведки, что Россия и США обсуждают будущее взаимодействие в рамках так называемого "пакета Кирилла Дмитриева" — главы Российского фонда прямых инвестиций. Официально подготовку такого плана не подтверждали ни в Москве, ни в Вашингтоне.