Аномальные запасы снега: где ожидать высоких паводков весной 2026 года

Согласно анализу Минприроды, весной 2026 года риск высоких паводков прогнозируется в ряде субъектов Центрального, Приволжского, Дальневосточного федеральных округов и на юге Сибири.

В зоне особого внимания - в связи с аномальными запасами снега в центре страны - Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская, Смоленская и Мурманская области.

Кроме того, неблагоприятная ситуация складывается в Поволжье - в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в Мордовии и Татарстане.

В зоне риска также юг Сибири и Дальний Восток - в том числе Камчатка и Сахалин.