"Группа зачистки шла по их следам": вскрылись новые данные о гибели туристов на перевале Дятлова

Спустя десятилетия дело о гибели группы Игоря Дятлова по-прежнему вызывает споры и продолжает обрастать новыми версиями. Исследователи утверждают, что материалы, долгое время лежавшие в архивах, позволяют иначе взглянуть на трагедию на Северном Урале.

Согласно альтернативным гипотезам, версия о стихийном бедствии могла быть лишь официальным объяснением, далеким от реальности. Авторы этих теорий указывают на возможные секретные разработки, интерес спецслужб и сообщения о странных объектах в небе. По их мнению, группа могла случайно столкнуться с объектами, связанными с государственной тайной.

В программе "Малахов" в очередной раз обсудили трагедию с туристами. В студии обратили внимание на повышенный интерес регионального руководства к расследованию и к телам погибших. Кроме того, вопросы вызвали формулировки самого уголовного дела: в документах упоминаются разные географические точки — гора Отортен и гора Чахаль. Такая путаница могла быть неслучайной.

По мнению эксперта Александра Федотова, пройти заявленный путь по целине было крайне сложно, и туристы могли двигаться по уже проложенной лыжне. Очевидцы тех событий также вспоминали детали, не отраженные в официальных протоколах. Один из жителей Ивделя, видевший погибших в морге, позже признавался, что их лица навсегда остались в его памяти.

"Мой хороший старший товарищ Виктор Иванович Макрушин. В то время он был подростком. Ему было 14 лет. И вот в свои подростковые годы он видел, как сюда привозили покойных туристов. И он отмечал такой особо кирпично-желтоватый цвет покойных. Это нехарактерный, конечно, цвет. В этих местах много замерзших находили. Но если бы это было как-то характерно, люди бы это не запомнили, но это запомнили буквально все", — рассказал Дмитрий Киреев, член правления фонда имени Дятлова.

Друг погибших Евгений Павлов озвучил свою версию случившегося. Он убежден, что туристы увидели ядерные испытание, хотя в то время действовал международный мораторий на взрывы.

"Их беда в том, что они оказались свидетелями государственного секрета. В октябре предыдущего года был подписан мораторий о запрещении ядерных взрывов. Американцы его нарушили через неделю, и нашим потребовалось время, чтобы поступить так же", — утверждает Павлов.

Согласно его версии, в Советском Союзе скопилось около 20 тактических ракет, которые решили ликвидировать. Для проведения операции выбрали район горы Отортен. Павлов уверен, что ликвидация туристов была преднамеренной. "Группа зачистки была послана еще когда ракета не взорвалась. То есть группа зачистки шла по следам дятловцев", — заявил он.