"Боссу надоело, будет война": СМИ узнали о решительном настрое Трампа

Прямое столкновение США с Ираном может начаться в ближайшие недели - с вероятностью 90%. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на одного из советников американского президента Дональда Трампа. Такой исход вероятен несмотря на то, что "боссу" уже надоела эскалация с Тегераном, а некоторые люди из президентского окружения предостерегают республиканца от войны.

Источники издания отметили: скорее всего, это будет совместная американо-израильская кампания, которая будет гораздо более масштабной и более значимой для режима, чем 12—дневная война под руководством Израиля в июне прошлого года. Такая война оказала бы огромное влияние на весь регион и имела бы серьезные последствия для оставшихся трех лет президентства Трампа.

Другие источники издания утверждают, что США может потребоваться больше времени на подготовку. При этом, по словам двух израильских чиновников, Тель-Авив готовится к сценарию войны в течение нескольких дней. Израильская сторона настаивает на максималистском сценарии, направленном на смену режима в Иране, а также на ограничения его ядерной и ракетной программы.