Путин похвалил буддистов за бережное хранение культурного и духовного наследия

Владимир Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю. Праздник Белый месяц символизирует наступление весны и обновления.

В поздравлении президент отметил, что буддисты бережно хранят богатое культурное и духовное наследие многих поколения своих предков. А также принимают активное участие в реализации образовательных и благотворительных проектов, укреплении семейных ценностей и воспитании молодёжи.

И особо Владимир Путин выделил действенную поддержку, которую буддийская община оказывает участникам специальной военной операции.