Десять человек госпитализированы после стрельбы в Ереване

Один человек погиб, десять госпитализированы в результате стрельбы в столице Армении. Состояние троих пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Сообщение о перестрелке на ереванской улице Абеляна поступило на пульт дежурного управления криминальной полиции около 15.00 мск. На месте происшествия полицейские обнаружили нож, автоматные и пистолетные гильзы, следы крови.

Следы выстрелов обнаружили и на припаркованном автомобиле Lexus. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.