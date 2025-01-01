Эксперт Юшков рассказал, как Европа переживает холодную зиму

Смогут ли Венгрия и Словакия отстоять свои интересы на нефтегазовом рынке? Как переживает Европа холодную зиму на фоне развязанной против России энергетической войны? А также - будет ли Запад продолжать провокации против российского танкерного флота?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Мы видим, что к февралю они потребили весь газ, который закачивали на протяжении всего 2025 года. А это значит, что будет продолжаться изъятие газа из ПХГ. И на выходе из отопительного сезона они будут иметь меньший остаток", - отметил он.

