Тяжелая судьба сатирика Виктора Коклюшкина: предательство жены, алкоголизм и роковая ссора с Петросяном

С уморительными текстами Виктора Коклюшкина любимцами публики стали Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур, Евгений Петросян и другие артисты, а сам автор долгое время оставался за кадром. Впервые Коклюшкин вышел на сцену с собственным монологом в 38 лет в программе "Вокруг смеха". Зрителей поразила его манера читать текст.

Виктор Михайлович Коклюшкин родился в Москве в простой семье и уже в 15 лет начал работать, чтобы помогать родителям — пошел слесарем на фабрику, параллельно учась в школе рабочей молодежи. Ремонтируя станки, парень чувствовал себя нужным людям и был вполне доволен своим положением, однако после армии вдруг как-то резко, по собственному признанию, повзрослел и понял — он не хочет всю жизнь провести в цеху.

В чем только ни пробовал себя Коклюшкин — был разнорабочим, корректором, комендантом в военкомате, трудился в организации по охране и реставрации памятников культуры на Котельнической набережной, а в конце 60-х годов понял, что его призвание — писать, и стал вести колонку "Клуб “12 стульев”" в "Литературной газете". Через несколько лет с монологами Коклюшкина уже выступал конферансье Москонцерта Евгений Кравинский, и начинающий сатирик решил подойти к делу более профессионально — поступил в полиграфический техникум и окончил курсы ГИТИСа, получив диплом эстрадного драматурга.

Когда Виктор Михайлович сам вышел на сцену, успех был оглушительный — его "фирменный" скрипучий голос сразу запомнился зрителям. Карьера сатирика стремительно шла в гору, а вот в личной жизни все складывалось далеко не так удачно.

Первой супругой юмориста стала очаровательная эстонка Любовь Сэпп, в которую Виктор Михайлович влюбился еще в годы армейской службы. После свадьбы на свет появилась дочка Эльга. В те годы Коклюшкин еще трудился слесарем и, чтобы достойно содержать семью, устроился еще и корректором на "Диафильм". Там в его распоряжении оказалась печатная машинка, и он начал писать первые тексты для "Литературной газеты". За пару строк сатирик получил почти пять рублей — серьезные по тем временам деньги, и дела пошли на лад.

Любовь Сэпп, как кажется со стороны, должна была бы гордиться мужем, но когда Эльге исполнилось десять лет, отца семейства ждал серьезный разговор. Люба вдруг призналась, что полюбила другого и хочет развода.

"Я отвечаю: ну, иди, я останусь с дочкой. А ей уходить некуда. Промурыжились, пришлось мне в итоге собрать вещи. Потом, конечно, были разговоры на повышенных тонах. В той квартире осталась моя мама, помогала растить дочку. По-моему, новый мужчина туда не пришел, но я уже не лез в чужую жизнь. Раз тебя не любят, что же тут поделать?" — рассказывал Коклюшкин.

После развода сатирик не смог справиться с навалившимся унынием и горько запил. Несколько месяцев Коклюшкин прожил буквально в алкогольном бреду, а потом в его жизнь внезапно снова пришла любовь. На литературном мероприятии писатель встретил киноведа Ольгу Злотник, с которой закрутил роман. Отношения закончились свадьбой, и избранница твердой рукой взялась за здоровье супруга.

"Вторая жена сказала: “Если будешь так "справляться", все закончится быстро”. Я понял, что задача поставлена, и начал лечиться. Было такое место в Москве рядом с Петровским пассажем, где записываешься под псевдонимом. Я сказал: “Пишите: "Герой"”. Ходил туда в неделю четыре раза на уколы, воспрял, помолодел, выздоровел", — вспоминал Коклюшкин.

Вместе с зависимостью сатирик избавился от проблем и в семье, и в карьере. У пары родился сын Ян, который вырос и стал художником-оформителем, в браке царили любовь и взаимопонимание.

Дочка от первого брака Эльга Сэпп выучилась на психолога, подрабатывала моделью и снималась в музыкальных клипах популярных исполнителей. На очередной съемке девушка встретила импозантного мужчину — им оказался журналист Владимир Соловьев. Уже на третьем свидании Эльга получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием. Коклюшкин стал дедушкой пятерых внуков — Даниила, Софии-Бетины, Эммы-Эстер, Владимира и Ивана. Со знаменитым зятем он так и не сблизился, но и не конфликтовал.

"Я редкий гость у них. Если бы жили через дорогу — был бы частым, но у детей четкий план, куча занятий. А передачи Соловьева я, если честно, не смотрю, ведь не занимаюсь политикой. Я слежу только, не напряженное ли у него лицо: единственное, что меня волнует, это не поругались ли они с женой. Вот такой я дурак, как-то хочется, чтоб у всех все было хорошо", — признавался Виктор Михайлович.

Собственную личную жизнь, как и личную жизнь своих коллег Коклюшкин комментировать не любил, но однажды все же угодил в скандал с Евгением Петросяном. Тот развелся с Еленой Степаненко и повел под венец свою молодую помощницу Татьяну Брухунову.

"Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании, если вдруг спортсмен вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет в пару обычную симпатичную девушку, — он не сможет работать", — сказал тогда сатирик.

Этот комментарий Петросян увидел в той же статье, где приводились и другие, более злобные высказывания о его новой пассии, и в порыве гнева подал на Коклюшкина в суд за оскорбление.

"Я полчаса провел с Брухуновой, и меня все это время тошнило. Это такая гадость... Человек переполнен злобой, там одни антитела. Она неприязнь вызывает с первой фразы", — заявил тогда некий артист, пожелавший сохранить анонимность, чем подставил Коклюшкина.

Виктор Михайлович новостью о предстоящем разбирательстве был очень удивлен, но сказал, что извиняться не намерен, поскольку уверен, что его коллега вскоре и сам разберется в ситуации и поймет, что на эмоциях "приписал" ему слова кого-то другого.

Эту ссору сатирик переживал тяжело. Близкие говорили, что он никак не мог успокоиться, скакало давление, приходилось принимать таблетки. Адвокат Петросяна Сергей Жорин утверждал, что топор войны двум юмористам все же удалось зарыть — по его словам, Коклюшкин принес извинения Евгению Вагановичу и Татьяне, объяснив, что его неправильно поняли, и ход делу дан не был.

Но, видимо, скандал подорвал здоровье сатирика. За 2021 год Виктор Михайлович несколько раз попадал в больницу с болью в сердце, а 11 ноября 2021-го его не стало. Официально причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Коклюшкину было 75 лет.