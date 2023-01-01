Медведев оценил наезд украинского маршала на "генитального паяца"

Последние события в среде украинской "элиты" оценил зампред Совета безопасности России. Как написал Дмитрий Медведев в Telegram, свою игру начал экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По словам Медведева, Залужный наехал на генитального паяца (подразумевается Владимир Зеленский), обвинив бывшего комика в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась. Пора запасаться попкорном и ждать, кто кого арестует, заключил зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный дал интервью агентству Associated Press. Он обвинил Зеленского и его окружение в провале наступления ВСУ в 2023 году: армии не выделили необходимых для реализации контрудара ресурсов.