Путин потребовал улучшения качества и доступности медпомощи по всей России

Владимир Путин 18 февраля по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов, передает РИА Новости.

Как отметил глава государства, современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян. Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России.

Президент призвал делать все, чтобы медики в России трудились в комфортных условиях, а граждане могли получить необходимую медпомощь. И пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России.

Москву российский лидер назвал регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.

Демография является национальным приоритетом на годы вперед, подчеркнул при этом Путин.