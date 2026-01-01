Путин отметил Москву как лидера по внедрению цифровых технологий в медицине

Повышение качества жизни россиян Владимир Путин называет главной целью государства. И для ее достижения необходима квалифицированная и доступная медицинская помощь. Современные, хорошо оснащенные больницы всех уровней - это в том числе залог решения демографических задач и народосбережения.

"Это наш общенациональный приоритет на годы вперед. Напомню также, что для улучшения качества и доступности медицинской помощи мы реализуем масштабный проект по реализации первичного звена отечественного здравоохранения, самого близкого к людям. Куда граждане обращаются за помощью. За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства. 586,8 миллиарда рублей", - отметил президент.

За пять лет в стране построены более 6 тысяч поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в отдаленных городах и поселках. Сразу две поликлиники Владимир Путин открывает прямо во время совещания. По видеосвязи. Одна из них - для 10 тысяч маленьких жителей станицы Павловская Краснодарского края. Оснащена самой современной техникой для диагностики и лечения.

"Жителям поселка Трудового стали доступны такие медицинские специалисты, как врач-уролог, врач -оториноларинголог, эндоскопическая диагностика, услуги анестезиолога, реаниматолога. Медицинская помощь по перечисленным направлениям оказывается в том числе с использованием анестезиологического пособия", - рассказала Ольга Беньковская, главный врач поликлиники №9 г.Владивостока.

Правда, пациенты пока недовольны благоустройством прилегающей территории. Президент просьбу услышал. Реакция последовала незамедлительно.

Еще одну проблему, масштабы которой различаются от региона к региону, озвучивают представители "Народного фронта".

"За последний год 40 процентов опрошенных пациентов не смогли попасть к врачу в течение положенных двух недель. Труднее всего попасть к неврологу, эндокринологу, офтальмологу и кардиологу", - указал Михаил Кузнецов, руководитель исполнительного комитета "Народного фронта".

В правительстве признают: кадровая проблема - одна из самых чувствительных в здравоохранении. И больнее всего бьет по первичному звену. Однако последние два года эту негативную тенденцию удалось переломить.

Способы, которые мы используем, - это вахтовая работа, возможность врачей из стационаров ездить в первичное звено, в сельские отдаленные медорганизации с сохранением основного места работы. Второе - это переобучение терапевтов по смежным специальностям, по которым упоминалась недостаточность узких специалистов. С 1 сентября 2026 года мы будет полностью задействовать целевой прием с отработкой. Это снимет напряженность в первичном звене и кадровой обеспеченности", - заверила вице-премьер Татьяна Голикова.

Работы хватит на всех врачей. По видеосвязи глава государства принял участие в открытии Смоленского областного клинического онкодиспансера и еще одного корпуса Кисловодской городской больницы. Новый операционный блок необходим не только местным жителям. Поток туристов в эту кавказскую здравницу растет год от года. А в Донецке открылась микробиологическая лаборатория. Качество жизни в новых регионах приводят к общероссийским стандартам.

"Мы внедрили полностью систему ОМС, права граждан соблюдаются на новых территориях. Одна из таких животрепещущих проблем, которая была в ДНР, - это исследования микробиологические, которые просто крайне необходимы дял оказания помощи как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. Эта задача решена", - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Владимир Путин ставит задачи, соответствующие духу времени: активнее внедрять цифровые технологии в медицине. Ориентироваться глава государства предложил на столицу.

"Вот, например, Москва как один из регионов-лидеров в этой сфере уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении. Я, помню, знакомился с ней. И ее сервисами пользуются медицинские организации в большинстве субъектов федерации. Благодарю коллег из правительства Москвы за возможность подключения регионов к данной платформе. Повторю, что такие цифровые платформы требуют дальнейшего развития и широкого применения", - подчеркнул Путин.

Пока в отдаленных уголках страны, остаются медучреждения, которые даже не газифицированы. Зампредседателя правительства Александр Новак доложил президенту, как продвигается социальная газификация. Отдельные категории граждан могут рассчитывать на компенсацию расходов на оборудование и работы внутри участка.

По поручению президента социальная газификация распространена на образовательные и медицинские учреждения, а также на садоводческие некоммерческие товарищества. Уже газифицировано почти 900 социальных объектов. Долгожданные магистрали подведены к границам участков в 18 тысячах СНТ.