Залпы артиллерийских батарей ознаменовали начало финального штурма села Харьковка в Сумской области. Гаубицы бьют по разведанным ранее укрепрайонам противника на окраинах населённого пункта. Более тонкая работа по уничтожению врага отведена операторам беспилотников. Ударными дронами накрыли блиндажи и подвалы в самом селе, где пряталась пехота противника. Отмечается, что киевское командование перебрасывает в Сумскую область резервы из насильно мобилизованных.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье".

Новости СВО: ситуация на запорожском направлении

В Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Криничное. Это как раз то направление, откуда еще неделю назад ВСУ начали предпринимать попытки контратаковать.

Несмотря на успехи российской армии, Киев на запорожском направлении кидает в бой все новые силы. Наряду с Сумской областью это участок бессмысленных мясных штурмов со стороны ВСУ. Наши разведчики обнаружили в лесопосадке окопы и блиндажи противника. Нанесли удар беспилотниками и приступили к финальной зачистке.

Гранаты в блиндаж, затем - контрольная очередь. И так метр за метром. Когда бойцы осмотрели захваченную позицию, стало ясно, что укрепление оборудовали наспех.

Новости СВО: краматорско-славянский участок

В ходе боев за краматорско-славянскую агломерацию наша армия в первую очередь стремится выровнять линию соприкосновения, чтобы начать наступление широким фронтом. Здесь важная роль отводится артиллерии, которая перебивает логистические пути ВСУ.

Оператор нашего ударного дрона засек цель и пошел на пикирование. В последний момент заметил - перед ним двое гражданских на велосипеде с вещами и собакой. Оператор успел отвести беспилотник.