Мишустин поручил главе ФАС лично контролировать динамику стоимости социально значимых товаров

Наценки торговых сетей на социально значимые продовольственные товары сейчас находятся в диапазоне от 5 до 10%. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

В 68 регионах действуют соглашения с 11,5 тысячами предприятий о сдерживании цен. Глава правительства поручил лично руководителю ФАС контролировать динамику стоимости социально значимых товаров.

Еще одно важное направление - пресечение спекуляций в периоды высокого спроса. Эта работа позволяет ограничить цены и не допускать их необоснованного повышения в праздники. Также по поручению премьера служба проверила ситуацию со стоимостью рыбной продукции. Выяснилось, что из-за большого количества посредников разница между отпускной ценой предприятия и тем, что в итоге платит клиент магазина, иногда достигает почти 350 процентов. Для исключения перекупщиков из этой цепочки ведется работа по регистрации внебиржевых контрактов по рыбе. С 1 марта они будут обязательными.