Мединский рассказал украинцам о Крещении Руси

Глава российской делегации Владимир Мединский отделался шуткой, комментируя итоги российско-украинских переговоров в Женеве. Помощник президента России заявил, что рассказал представителям Украины о Крещении Руси.

По словам Мединского, переговоры прошли в рабочем порядке. Если же иметь в виду шутки про уроки истории, то дискуссии остановились на Крещении Руси, приводит ответ помощника президента Журналистам РИА Новости.

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США завершился в Женеве днем 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский по окончании дискуссий охарактеризовал их как "тяжелые, но деловые". Он добавил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.