ГК "Медскан" и "Росатом" запустили акселератор для инновационных медицинских стартапов

ГК "Медскан" объявила о запуске реалити-акселератора "Энерголетие" - первого проекта, который объединит экспертизу превентивной медицины, клиническую практику и технологические инновации в формате открытого медийного отбора.

Проект "Энерголетие" формирует систему медицины будущего - соединяет клиническую базу федеральной сети, научную экспертизу и технологические разработки. Его цель - найти и поддержать решения, способные повысить качество и продолжительность жизни, а также доказать клиническую эффективность в реальном секторе здравоохранения.

"Развитие превентивной медицины требует системной апробации и быстрого внедрения эффективных решений в клиническую практику - именно такую среду формирует новый акселератор", - отметил Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ГК "Медскан".

Особенностью акселератора станет открытая медийная траектория участников: проект будет публично показывать весь путь команд - от защиты идеи и экспертной оценки до внедрения разработки в клиническую практику федеральной сети. К участию приглашаются любые врачи, которые хотят участвовать в проектах медицины будущего; клиники и медицинские центры; технологические стартапы; команды с MVP, пилотом или первыми продажами; решения в превентивной медицине, диагностике, биомаркерах старения, AI и биотехнологиях.

Участники получат глубокий аудит продукта ведущими специалистами отрасли; доступ к федеральной сети клинических площадок; возможность запуска пилотных проектов на базе ГК "Медскан"; статусное продвижение в профессиональной и бизнес-среде и нетворкинг с крупнейшими игроками рынка.

Прием заявок открыт и продлится до 1 марта 2026 года. В финал выйдут проекты, готовые подтвердить клиническую эффективность и потенциал масштабирования. Подать заявку можно через бот: @energoletiebot.